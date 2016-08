Benfica vence Nacional e assume a liderança do Português

Com a vitória sobre o Nacional, o Benfica subiu para a liderança do Campeonato Português e começou a terceira rodada do torneio no topo. Neste sábado, as equipes se enfrentaram na Ilha da Madeira e protagonizaram um espetáculo que terminou em 3 a 1 para os benfiquenses, gols de Ghazal, Carrillo e Jiménez para o lado dos visitantes, e Tobias pelos mandantes.

O primeiro tento da partida veio aos 17 minutos, quando, em cobrança de falta, Pizzi levantou a bola para a área do Nacional que raspou em Ghazal e entrou no gol, abrindo o placar em vantagem do Benfica.

O Nacional reagiu com Tobias, que marcou o gol de empate aos 19 do segundo tempo. O jogador recebeu a bola cruzada de Agra e cabeceou para o fundo das redes do Benfica. Mas o Benfica desempatou seis minutos depois: André Carrillo recebeu bem o cruzamento rasteiro de Salvio, desviou de um jogador adversário e adiantou para o Benfica, marcando seu primeiro gol oficial com as Águias.

O árbitro deu seis minutos de acréscimos e o Benfica fez mais um. Aos 47, Jiménez disparou isolado no campo do adversário e não perdoou com um chute forte, fechando o placar em 3 a 1.

Com o resultado, o Benfica é líder com sete pontos (mesmo número que o Braga, porém com um gol a mais de saldo), enquanto o Nacional está em 16º sem nenhum ponto somado.

Veja os resultados deste sábado:

12:00 Tondela 0 x 1 Belenenses

14:15 Estoril 1 x 3 Braga

16:30 Nacional 1 x 3 Benfica

