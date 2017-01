Benfica vence fora de casa e avança na Copa da Liga de Portugal

Líder do Campeonato Português, o Benfica mostrou que vive grande fase e nesta terça-feira também avançou na Copa da Liga de Portugal. A equipe de Lisboa enfrentou o Vitória de Guimarães fora de casa, no estádio Dom Afonso Henriques, e saiu de campo com mais três pontos depois de chegar ao placar de 2 a 0. Com o resultado, a Águia está na fase final da Copa, enquanto os donos da casa dão adeus a chance de conquistar um título nessa temporada.

Cientes de seu favoritismo, o time do Benfica sequer foi a campo com seus onze titulares. Mesmo assim, o quarteto ofensivo formado por Zivkovic, Carrillo, Rafa e Gonçalo Guedes atormentaram os adversários. No gol, Júlio César segurava as poucas investidas do Vitória de Guimarães.

O placar já poderia ter sido aberto logo aos 10 minutos, quando o árbitro Carlos Xistra marcou pênalti em cima de Rafa. Mas, Pizzi parou no goleiro Miguel Silva. Porém, aos 34 e aos 40 minutos, o camisa 1 nada pôde fazer. Nas duas chegadas pelas laterais, o centroavante Goncalo Guedes mostrou seu faro de artilheiro e não desperdiçou.

Assim, a segunda etapa serviu apenas para o Benfica administrar mais uma vitória e a classificação à fase final da Copa da Liga de Portugal. Sem forças para reagir, restou ao Vitória de Guimarães ao menos se despedir com dignidade, sem apelar para a violência.

No outro jogo da noite, Paços Ferreira e Vizela empataram por 2 a 2. As duas equipes já não vislumbravam mais nada na competição, pois chegaram a esta rodada sem chances de classificação. Por isso, muitos jovens da base e reservas de ambos os times foram a campo. O placar foi aberto por Tiago Ronaldo. Francis Okoli ainda ampliou para o Vizela. Mas, nos minutos finais, Welthon marcou duas vezes e decretou a igualdade no estádio da Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Desta forma, os mandantes terminaram com apenas dois pontos no Grupo D, enquanto os visitantes ficaram com o último lugar do mesmo grupo, com apenas um ponto somado em toda fase da Copa da Liga de Portugal.