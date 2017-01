Benfica perde do Vitória de Setúbal e vê aproximação do Porto

O Benfica conheceu sua segunda derrota no Campeonato Português durante a noite desta segunda-feira. Jogando na condição de visitante, o time de Lisboa perdeu por 1 a 0 do Vitória de Setúbal, resultado que permite a aproximação do Porto na tabela de classificação.

Com 45 pontos ganhos em 19 rodadas, o Benfica permanece na liderança do torneio nacional. O Porto, embalado por uma série de três vitórias consecutivas, figura na segunda posição com um ponto a menos. Já o Vitória de Setúbal, com 28 pontos, aparece no sétimo lugar.

Na noite da próxima segunda-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Português, o Benfica volta a campo para enfrentar o Nacional, no Estádio da Luz. No domingo, em uma briga direta na tabela, o Porto recebe o Sporting. No mesmo dia, o Vitória de Setúbal visita o Arouca.

No confronto disputado durante a noite desta segunda-feira, o Vitória de Setúbal marcou seu único gol logo aos 20 minutos do primeiro tempo. O congolês Nkufo cruzou da direita e Zé Manuel usou a cabeça para completar para o fundo das redes do Benfica.