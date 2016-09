Ainda com dores, Jonas deve desfalcar o Benfica contra o Arouca

Next

Logo no começo da temporada, os problemas físicos vão afetando o atacante brasileiro Jonas, artilheiro do Benfica, de Lisboa. Após um pisão no pé direito, o jogador continua sentindo dores e ainda segue sem treinar nesta semana.

Segundo o jornal A Bola, Jonas deve ficar de fora da próxima partida de sua equipe no Campeonato Português, contra o Arouca, nesta sexta-feira. Vindo de uma cirurgia no tornozelo direito, o atacante também perdeu as partidas contra o Tondela e o Vitória de Setúbal.

Sua lesão nos ligamentos do tornozelo foi diagnosticada após a vitória por 3 a 0 contra o Braga pela Supertaça de Portugal. A cirurgia foi realizada no dia 11 de agosto e o jogador ficou de fora por algumas semanas.

Com 7 pontos, o Benfica – atual campeão português – vem na segunda colocação, atrás apenas do rival de Lisboa, o Sporting, ainda 100% na competição. Na última temporada, o brasileiro marcou 36 gols em 48 jogos.

