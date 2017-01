Bayern de Munique conquista vitória apertada contra o Werder Bremen

O Bayern de Munique teve de correr mais do que o previsto para vencer o Werder Bremen por 2 a 1, neste sábado, no Weserstadion. O time bávaro construiu o resultado no primeiro tempo, com gols de Robben e Alaba, mas sofreu um tento de Kruse e não emplacou uma boa atuação na etapa complementar.

A vitória mantém o Bayern por mais uma semana na liderança do Campeonato Alemão. O clube terminará esta 18ª rodada com 45 pontos, três a mais do que o RB Leipzig, segundo colocado. O time dirigido pela empresa Red Bull chegou aos 42 pontos ao superar o Hoffenheim, por 2 a 1, neste sábado.

Contra o Bayern, o Werder Bremen tentou endurecer o jogo e iniciou ligeiramente melhor. Aos 27 minutos, Gnabry levou perigo ao gol e exigiu uma defesa do goleiro Neuer. Mas Robben tratou de cessar o ímpeto dos rivais três minutos depois. O holandês recebeu cruzamento rasteiro de Ribéry e mandou um tiro certeiro para as redes.

O Bayern ampliou a vantagem aos 46 minutos, em uma falta cobrada com perfeição pelo austríaco Alaba. Ribéry ainda marcou o terceiro para os bávaros, mas o auxiliar flagrou impedimento do francês e anulou o tento.

Aos oito minutos, Kruse descontou para o Werder Bremen em um contra-ataque fulminante. O jogo, então, sofreu uma drástica queda de qualidade técnica nos minutos seguintes. O Werder Bremen assustou com uma finalização de Kruse, aos 23 minutos, mas não teve condições de superar a defesa adversária.

O Bayern até construiu novas oportunidades, mas também não conseguiu marcar. A principal delas surgiu aos 46 minutos, após chute de Kimmich que foi defendido pelo goleiro rival.

Com a derrota, o Werder Bremen segue em perigo e se aproxima da zona de rebaixamento. A equipe está na 15ª colocação, com 16 pontos. O clube soma apenas um ponto a mais do que o Ingolstadt, que abre a degola.

Veja os resultados da rodada deste sábado do Campeonato Alemão:

Darmstadt 1 x 6 Colônia

Ingolstadt 3 x 1 Hamburgo

RB Leipzig 2 x 1 Hoffenheim

Werder Bremen 1 x 2 Bayern de Munique

Wolfsburg 1 x 2 Augsburg