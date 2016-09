Ancelotti indica mudanças no Bayern para encarar mais fraco do grupo

Next

A estreia do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, contra o Rostov, nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), na Allianz Arena, deve ser marcada por mudanças na equipe. Enfrentando o adversário mais fraco do grupo, que ainda tem Atlético de Madrid e PSV, o técnico Carlo Ancelotti indicou que deverá alterar seu time.

“A rotação é importante. No primeiro lugar, para cuidar dos jogadores. Em segundo, para manter a motivação de todos em alta”, disse o italiano em entrevista coletiva prévia ao duelo.

Apesar do discurso do treinador, a tendência é que o Bayern não passe por tantas mudanças em relação ao time que bateu o Schalke 04, fora de casa, na última rodada do Campeonato Alemão. A principal alteração deve ser o retorno de Arturo Vidal aos titulares, já que Renato Sanches foi bastante criticado pela torcida depois da atuação ruim na Bundesliga.

Além do jovem português, duas ausências são certas na equipe. O zagueiro Jerome Boateng e o atacante Arjen Robben, que acabam de voltar a treinar após lesão e precisarão de mais tempo para readquirir ritmo antes do retorno.

Ciente da expectativa do Bayern em conquistar a Liga dos Campeões, torneio que os bávaros venceram pela última vez na temporada 2012/2013, Ancelotti destacou a importância de terminar a primeira fase como líder.

“Estou feliz de ter conquistado a competição em três oportunidades e daremos o melhor de nós. Mas a final ainda está longe e o primeiro passo é ganhar o grupo”, finalizou.

