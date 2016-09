Leverkusen vira dentro de casa e vence a primeira no Alemão

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen se recuperou da estreia com derrota no torneio e venceu neste sábado o Hamburgo, dentro de casa, na Bay Arena, pelo placar de 3 a 1. Wood abriu o placar a favor dos visitantes, mas os donos da casa viraram graças a um hat-trick de Joel Pohjanpalo.

O Leverkusen consegue seus primeiros três pontos na competição graça a vitória, ficando parcialmente na quinta posição. O Hamburgo permanece com apenas um ponto ganho, em 13º.

A primeira etapa, bastante truncada e com as duas defesas bem postadas para afastar o perigo, foi carente de chances claras de gol. O goleiro Adler, com bastante segurança, não tinha problemas para conter os remates da equipe do Leverkusen, que buscava abrir o placar.

O Hamburgo não se encolheu por estar jogando fora de casa, e já perto do apito para o intervalo conseguiu uma boa chegada, com Nicolai Muller chutando da entrada da área e exigindo ótima defesa do goleiro Leno, garantindo o placar inalterado na parada para o intervalo.

O jogo voltou mais movimentado no segundo tempo, com o Leverkusen novamente tomando a iniciativa, e arriscando chute perigoso com Çalhanoglu, que passou rente a trave. A resposta dos visitantes veio logo depois, e da melhor maneira: com a bola no fundo da rede. O atacante Wood aproveitou erro da zaga na hora de afastar o perigo e não desperdiçou, finalizando de média distância.

Preocupado em correr atrás do prejuízo, o time anfitrião se lançou ao ataque com forte pressão, e por muito pouco não empatou no lance seguinte, com Chicharito acertando a trave após receber belo passe dentro da área.

De tanto agredir, o Leverkusen finalmente chegou ao gol já na perto dos minutos finais do duelo, depois de Brandt realizar bonita assistência para deixar Pohjanpalo na cara do gol. O finlandês não desperdiçou e marcou o tento da igualdade.

Os donos da casa não abaixaram o ímpeto e, vendo a virada como possível, seguiram atuando no campo de ataque. A postura deu resultados e antes do final do jogo, mais dois gols de Pohjanpalo sacramentaram a virada. Ambos os gols vieram nos acréscimos, em lançamentos para dentro da área em que o atacante demonstrou frieza para tirar o goleiro e anotar seu hat-trick.

Outros resultados do Alemão neste sábado:

Darmstadt 1×0 Eintracht Frankfurt

Freiburg 3×1 Borussia Monchengladbach

Ingolstadt 0x2 Hertha Berlim

Wolfsburg 0x0 Colônia

