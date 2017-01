Zagueiro testado em jogo-treino tem contrato até fim do mês e deve sair

Na goleada por 9 a 1 sobre o Nacional-SP, em jogo-treino realizado nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, o técnico Dorival Júnior aproveitou para escalar vários jogadores do elenco do Santos. A partida foi dividida em três tempos de 40 minutos e no último deles, o comandante promoveu a entrada do zagueiro Bruno Leonardo. Porém, mesmo após ter sido testado pelo treinador, o jovem de 20 anos não deve permanecer no Peixe.

Com contrato terminando na próxima semana, mais precisamente no dia 31 de janeiro, o defensor ainda não foi procurado pela diretoria para acertar uma renovação. Por conta disso, os representantes do atleta já procuram outras equipes que estejam interessadas em seu futebol. Segundo eles, alguns clubes da Europa já sondaram Bruno Leonardo.

Em situação indefinida, o zagueiro já está acostumado a passar por isso no Santos. Em 2016, o jovem ficou sem contrato com o clube durante um mês antes de acertar sua renovação, em fevereiro. Na época, ele ainda atuava pela equipe sub-20 do alvinegro.

Natural de Ribeirão Preto, o jovem chegou ao Santos em 2013 e disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2015 e 2016.

Caso a saída de Bruno Leonardo se confirme, o técnico Dorival Júnior terá uma opção a menos para montar o sistema defensivo do Peixe. Mesmo estando na equipe B, o zagueiro poderia ser útil durante a temporada, principalmente por conta da lesão de David Braz, que teve um estiramento na panturrilha e deve perder as primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

Vale lembrar que Luiz Felipe e Gustavo Henrique, defensores titulares de 2016, ainda se recuperam de lesões ligamentares nos joelhos e só devem voltar aos gramados no segundo semestre deste ano. Por conta dos desfalques, Dorival iniciou o jogo-treino contra o Nacional-SP com a defesa formada por Lucas Veríssimo e Yuri (volante improvisado). Já o zagueiro Cleber, que vem sendo poupado dos últimos treinamentos, não deve ser problema para a estreia do Peixe no Paulistão, contra o Linense, no próximo dia 3, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.