Zagueiro Luan comemora foto com Mickey: “Sonho de infância”

A Copa Flórida tem servido de laboratório para os clubes brasileiros participantes antes da temporada 2017. Além disso, também deu ao zagueiro Luan, do Vasco, a oportunidade de uma realização pessoal. Nesta sexta, ele participou de um evento no Walt Disney World e tirou uma foto com o simpático personagem Mickey.

“Só tenho que agradecer muito ao Vasco por realizar mais um sonho de infância!”, explicou o atleta, convocado por Tite para defender a Seleção no amistoso contra a Colômbia, no Rio, na próxima semana.

Neste sábado, o Vasco estará novamente em ação na Copa Flórida, na decisão do terceiro lugar contra o River Plate, da Argentina. O jogo será a preliminar da final do torneio, entre os brasileiros São Paulo e Corinthians.