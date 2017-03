Wellington provoca Corinthians durante transmissão e gera polêmica

Último inscrito no Campeonato Paulista pela equipe do São Paulo, Wellington se envolveu em uma grande polêmica durante uma transmissão do clube via internet após a goleada sobre o Santo André por 4 a 1, neste domingo. Depois de ser avisado que sua mochila estava aberta, o volante foi infeliz ao decidir fazer uma brincadeira.

“Ainda bem que é no São Paulo, imagina no Corinthians”, disse Wellington, colocando a mão na boca logo após a declaração.

WELLINGTON MITANDO ” AINDA BEM QUE ISSO AQUI É SÃO PAULO, PQ SE FOSSE CORINTHIANS.. ” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/GSkGi6yqFQ — Police Pratto 🇾🇪 (@SilvioPolice) March 5, 2017

Ciente de que o ato poderia gerar grande repercussão, um dos membros do departamento de comunicação do São Paulo rapidamente tira o jogador da imagem e tenta contornar a situação, entretanto, o vídeo viralizou e causou incômodo em torcedores corintianos nas redes sociais.

Wellington vem ganhando mais espaço com o técnico Rogério Ceni. Após ser emprestado ao Internacional em 2014, o volante acabou ficando longo período distante dos gramados por conta de doping e, posteriormente, por uma lesão. Neste domingo ele entrou no segundo tempo do confronto entre São Paulo e Santo André.