Wagner Ribeiro é condenado a cinco anos e quatro meses por sonegação

O empresário Wagner Ribeiro, um dos principais agentes de atletas do futebol brasileiro, foi condenado pela Justiça Federal de São Paulo a cinco anos e quatro meses de prisão, em regime semiaberto, por crime contra a ordem tributária. Ele, porém, poderá apelar da decisão em liberdade.

A decisão foi tomada pelo juiz Márcio Assad Guardia, da 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal, que considerou que Ribeiro “suprimiu e reduziu imposto de renda ao omitir em suas declarações relativas aos anos de 2002 a 2005 rendimentos tributáveis e não comprovou as origens de depósitos creditados em suas contas bancárias”, de acordo com nota publicada no site da Justiça Federal.

Além destes fatores, a pena de Wagner também foi definida levando em conta outro motivo. Em entrevista, o empresário afirmou que o atacante Neymar, que também teve problemas com o Fisco, chegando a ter o valor de R$188 milhões bloqueado, deveria encaminhar seu dinheiro a paraísos fiscais.

O juiz Márcio Guardia considerou que a declaração de Ribeiro “instiga publicamente a que outras pessoas, com imensurável capacidade contributiva, comportem-se de forma idêntica”.

Apesar de poder recorrer em liberdade, o agente, que trabalhou com nomes como Robinho, Kaká e Neymar, não poderá deixar o Brasil até a decisão ser tomada. Ele deve, inclusive, entregar seu passaporte à Justiça.