O volante Felipe Melo promete vestir com corpo e alma a camisa do Palmeiras para os compromissos da temporada 2017. Mas não ficará por aí a identificação com o novo clube. O jogador, neste domingo, também apresentou sua família nas redes sociais. Todos com a camisa do Verdão.

Aos 33 anos, Felipe Melo foi confirmado como reforço do Palmeiras neste domingo. O meio-campista assinou contrato com o atual campeão brasileiro por três temporadas.