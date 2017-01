Vanderlei Luxemburgo retoma planos de se candidatar ao Senado, diz jornal

Ignorado pelos grandes clubes brasileiros nesta janela de transferências, o técnico Vanderlei Luxemburgo retomará os planos de se candidatar ao Senado. Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o treinador irá concorrer ao cargo nas eleições de 2018 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Luxemburgo deve se filiar em breve à legenda. Ele está indeciso se tentará o cargo no Tocantins, onde seu patrimônio está concentrado, ou em São Paulo. A avaliação do treinador é de que a fama construída com a carreira no futebol lhe traria mais eleitores entre os paulistas.

As pretensões de Luxemburgo de concorrer a um cargo político já são antigas. O técnico havia mostrado interesse em trocar o futebol pelo Senado em 2009 – época em que dirigia o Santos. Ele engavetou a ideia e acertou sua ida para o Atlético-MG no final daquele ano.

O treinador está sem clube desde junho, quando foi demitido do Tianjin Quanjian – à época na segunda divisão da China. Ele teve o nome especulado em times tradicionais, como São Paulo e Corinthians, mas encontrou resistência entre dirigentes. O Vitória chegou a negociar com o técnico, só que preferiu renovar com Argel Fucks.