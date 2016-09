Uefa elege esloveno Aleksander Ceferin como novo presidente

Next

A Uefa elegeu nesta quarta-feira quem será o responsável por presidir a entidade, em votação que foi realizada em um Congresso Extraordinário do organismo europeu em Atenas. O escolhido foi o diretor esloveno Aleksander Ceferin, que até então ocupava o cargo de presidente da federação de futebol do seu país.

O diretor de 48 anos foi eleito após receber 42 votos dos membros associados da Uefa, superando seu concorrente pelo posto, o holandês Michael van Praag, que teve 13 votos.

Ceferin será o sétimo presidente do órgão responsável por comandar o futebol europeu, e o sucessor do francês Michel Platini, afastado de seu cargo após ser alvo de esquemas de corrupção em conjunto com o ex-presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter.

Em 2005, teve seu primeiro trabalho ligado ao âmbito esportivo, ocupando cargos na diretoria de equipes de futebol e futsal na Eslovênia. Em 2011, além de chegar ao comando da Federação Eslovena, também serviu como segundo e terceiro vice-presidente do Comitê Jurídico da Uefa.

