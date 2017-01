Torcedor já pode comprar pacotes para torneio com seis brasileiros na Flórida

A Copa Flórida já começa a virar uma tradição na pré-temporada dos times brasileiros. Em 2017, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Internacional-RS, São Paulo e Vasco já estão confirmados na disputa, que tem pacotes à venda com dois meses de antecedência aos torcedores.

As informações de comercialização – inclusive de ingressos – estão no site oficial do torneio (www.floridacup.com). “O campeonato cresceu bastante em relação aos dois primeiros anos, e nossa intenção é oferecer o melhor serviço possível aos torcedores. Foi pensando nisso que fechamos uma parceria com a MMTGapnet, que já está disponibilizando pacotes exclusivos para os torcedores aproveitarem todos os passos dos times brasileiros”, afirma Ricardo Villar, CEO da Florida Cup.

Em 2017, o torneio terá duas competições paralelas, estádios com capacidade para até 45 mil pessoas e uma programação com shows, jogos em telões e até experiências gastronômicas.

Atlético e Flamengo representam o Brasil no “Desafio das Nações – FC Challenge”, A disputa terá ainda os alemães Bayer Leverkusen e Wolfsburg, Tampa Bay Rowdies (EUA) e Estudiantes de La Plata (Argentina).

Os outros times brasileiros estarão em ação no “Playoff”, disputado no formato mata-mata. De um lado da chave, o Corinthians enfrenta o River Plate, da Argentina, e o Vasco joga contra o Barcelona de Guaiaquil, do Equador. Os outros dois jogos são Internacional-RS x Millonarios, da Colômbia, e São Paulo x Shanghai SIPG, da China, equipe do atacante brasileiro Hulk. As partidas serão realizadas em Orlando, Tampa e São Petersburgo.