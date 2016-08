Thierry Henry é anunciado como auxiliar técnico da seleção belga

Thierry Henry foi anunciado como um dos novos auxiliares técnicos da seleção belga nesta sexta-feira. Ele irá trabalhar com Roberto Martinez, novo treinador da equipe, que esteve no comando do Everton, da Inglaterra, na última temporada.

Após se aposentar dos gramados, Henry combinava sua função de comentarista em uma emissora britânica com o cargo de treinador da equipe sub-18 do Arsenal. No entanto, o ex-atacante francês acabou se desligando do clube inglês após o treinador do time principal, Arsene Wenger, não permitir que ele continuasse com as duas funções.

Apesar do anúncio que gerou repercussão na imprensa mundial, o diretor executivo da Federação Belga de Futebol, Chris Van Puyvelde, deixou claro que Henry será o segundo assistente de Roberto Martinez, uma vez que Graeme Jones será o principal auxiliar do treinador.

“Thierry Henry traz algo completamente diferente. Ele é alguém que esteve na situação de ter que desenvolver uma mentalidade de equipe para alcançar o sonho de vencer alguma coisa especial. Ele começou a fazer isso com o seu país em 1996 e levando isso com ele para 1998”, disse Van Puyvelde, se lembrando do título da Copa do Mundo que a seleção francesa conquistou em 98.

Além do anúncio de Thierry Henry como um dos membros da nova comissão técnica da Bélgica, a Federação do país também anunciou a lista de convocados para os primeiros confrontos da seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Confira a lista completa dos selecionados:

Goleiros: Thibaut Courtois, Simon Mignolet e Mats Sels

Defensores: Alderweireld, Kabasele, Lombaerts, Jordan Lukaku, Thomas Meunier, Vermaelen e Vertonghen

Meio-campistas: De Bruyne, Steven Defour, Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Nainggolan e Witsel

Atacantes: Batsuayi, Benteke, Carrasco, Eden Hazard, Thorgen Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Kevin Mirallas e Origi

