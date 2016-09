Simeone confirma redução de contrato, mas não descarta novo acordo

Vídeos destaque Maicon celebra boa fase do São Paulo no Morumbi

Depois da surpreendente decisão do Atlético de Madrid, revelada na última quinta-feira, de reduzir em dois anos o contrato do técnico Diego Simeone, passando o vínculo de 2020 para 2018, o comandante quis dar uma satisfação à apaixonada torcida do time e, nesta sexta-feira, confirmou a veracidade da história, revelando os motivos do acordo.

O treinador pediu, acima de tudo, tranquilidade, deixando claro que ainda pode renovar e estender o período de seu trabalho à frente do time. “Esta informação está correta. Conversamos com o clube e tomamos a melhor decisão para o clube e para a equipe e, em conjunto com os dirigentes, decidimos esta situação, o que não muda a possibilidade de continuar renovando após o fim do contrato. Assim, como sempre, demonstramos tudo o que sentimos e vivemos pelo clube. Fiquem tranquilos, estamos bem”, disse Simeone.

“Se estou aqui é porque quero estar aqui. Já tenho quatro anos e meio de comunhão com o clube, com os jogadores e com a torcida. Quem me conhece sabe que me guio pela cabeça e pelo coração e não vou mudar aos 46 anos”, completou, evitando maiores alardes.

Quando questionado sobre as razões da decisão, Simeone optou pela discrição. “O motivo é que nos entendemos com o clube e acreditamos que é o que tem que ser feito, o resto é particular. É uma situação importante para todos”, afirmou.

“Fui bastante claro em relação à minha opinião. Estou bem, contente de estar onde estou. Sou movido pelos meus meninos, que me dão o coração e a vida. Não se preocupem, porque dentro de dois anos podemos renovar. Já querem sentir minha falta dois anos antes?”, finalizou o técnico, com humor.

