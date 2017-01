Sem pretensão de ser titular, Kayke sonha em fazer dupla com Oliveira

Após tanto procurar no mercado, o Santos encontrou em Kayke a ‘sombra’ ideal para Ricardo Oliveira. Com negociações fracassadas para trazer Barcos e Luis Fabiano, o Peixe fechou rapidamente com o ex-flamenguista, que também estava no mira do Grêmio. E mesmo sendo o último reforço confirmado, o atacante já foi apresentado oficialmente, na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, e revelou que não pretende assumir o posto do atual camisa 9.

“Não posso ter a pretensão de tomar o lugar do Ricardo. Ele é titular porque tem méritos. Vou fazer minha parte para fazer parte desse grupo. A competitividade é natural. Cheguei no Flamengo para ser reserva do Guerrero e as oportunidades vieram de maneira natural. Sou muito profissional. Vamos a cada dia fazer nosso melhor. Se não me engano, temos mais de 70 jogos na temporada. Nenhum jogador vai conseguir ser titular em todos. Tem que haver rodízio e é por isso que o Santos está contratando”, afirmou o novo atacante santista.

No Peixe, Kayke irá assumir a camisa 18, deixada por Vitor Bueno. O meia, por sua vez, deve vestir a 7 ou a 11 durante a temporada. E apesar de não ter em mente a briga pela titularidade com Oliveira, o reforço quer ser útil ao técnico Dorival Júnior e sonha em fazer dupla com o centroavante de 36 anos.

“Vai ser um prazer. Temos coisas parecidas, gosto de me movimentar bastante. Ele faz movimentos na diagonal, sem pre fui fã do futebol dele. Estou ansioso para que chegue logo (a chance de jogar ao lado de Ricardo Oliveira)”.

Antes de se destacar no Flamengo em 2015, Kayke esteve na mira do Santos. Na época, porém, acabou acertando com o Rubro-Negro. Depois, o atacante foi para o Yokohama Marinos, do Japão. No país asiático, ele marcou apenas 8 gols em 30 jogos. Segundo o atacante, o futebol apresentado se deve ao fato dele ter subestimado o nível técnico dos japoneses.

“Só eu sei o quanto foi difícil e como tive que me desdobrar. Quando sai do Brasil, você acha que vai fazer muitos gols, pois futebol é mais abaixo e se engana. Peguei isso rápido. Japoneses correm bastante e têm obediência tática. O Kashima Antlers passou por cima do campeão da Libertadores. Isso mostra o nível deles”, concluiu o novo reforço santista.

Durante a semana, o Peixe irá apresentar os outros quatros reforços confirmados até o momento. Nesta quarta-feira, será a vez do volante Leandro Donizete, que veio do Atlético-MG. Ainda faltam o zagueiro Cleber, o lateral-direito Matheus Ribeiro e o atacante Vladimir Hernandez.