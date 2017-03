Santos recebe outra organizada no CT; encontro foi marcado pelo clube

O clima segue pesado no Santos. Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no último sábado, em Itaquera, pelo Paulistão, membros de uma torcida organizada do clube estiveram no CT Rei Pelé. A ‘visita’ aconteceu depois do treinamento desta segunda-feira, o primeiro antes da estreia do Peixe na Libertadores, na próxima quinta, contra o Sporting Cristal, às 21h45 (de Brasília), no Peru. Vale lembrar que no último dia 23, um outro grupo de torcedores também entrou local e se reuniu com membros da comissão técnica.

Porém, ao contrário do que aconteceu há duas semanas, o encontro desta segunda foi previamente marcado com o clube. Cerca de dez torcedores conversaram com dirigentes a respeito das cobranças ao elenco e dos últimos resultados. A informação foi publicada pelo Lance e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A diretoria decidiu marcar a reunião para evitar um clima ruim com a organizada, já que a outra invadiu o CT e não foi expulsa. A ideia é deixar claro que não tem favorecendo para alguma torcida.

Vale lembrar que após as derrota para São Paulo e Ferroviária, dezenas de santistas se aglomeraram na porta do vestiário da Vila Belmiro e cobraram “mais vontade” dos atletas de Dorival Júnior.