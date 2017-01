Santos fecha parceria com montadora de carros e fará descontos para sócios

Nesta segunda-feira, o Santos fará uma coletiva de imprensa para anunciar a parceria com a Volvo Cars por um ano. O acordo consta que a empresa vai ceder alguns veículos em contrato de comodato, além de participar de ações de marketing do clube. O presidente Modesto Roma dará mais mais detalhes durante a entrevista no começo da tarde.

A Volvo vai fornecer também o novo ônibus do Peixe e já está distribuindo carros para os principais dirigentes, como o próprio mandatário, o vice César Conforti e o superintendente de futebol Dagoberto Santos. A parceria inclui ainda descontos para associados na compra de veículos da marca sueca.

“Vamos aproveitar esse canal de comunicação para estreitar negociações com todas as pessoas que, no seu dia a dia, vivem a paixão pela marca Santos, principalmente os sócios-torcedores, diretores, atletas, comissão técnica e os demais parceiros que já atuam no clube”, afirmou João Oliveira, diretor comercial da Volvo.

Segundo a assessoria de imprensa do Santos, o acordo não trata-se de um patrocínio, tanto que o logotipo da montadora não será exposto no uniforme do time, nem em peças de promoção que o clube venha a utilizar.