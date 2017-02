Biografia de Muller aguarda financiamento coletivo para ser publicada

Luís Antônio Corrêa da Costa, que responde por Muller, coleciona muitos títulos em sua carreira como jogador, conquistados em diversos clubes do Brasil. Não bastasse, carrega consigo, ainda, o título da Copa do Mundo de 1994 pela Seleção, vencida nos Estados Unidos. Agora, o ex-atacante tem um novo desafio na vida: ao lado do escritor Anderson Olivieri, precisa acumular o máximo de dinheiro possível dentro de R$ 28 mil, via crowdfunding, financiamento coletivo, para ter sua biografia publicada.

Há 48 dias de sair do ar, “Muller – A biografia” tem, do valor traçado, 28% arrecadado a publicação desta matéria. Em 56 investimentos feitos junto ao portal Kickante, especializado em financiamento de campanhas coletivas, o projeto tem R$ 7.950 dos 28 mil estipulados como meta. Para isso, recompensas são oferecidas conforme ao valor doado.

Tem para todos os gostos. Ou melhor, para todas as torcidas dos clubes por onde Müller passou e deixou sua marca. A partir de R$ 70, por exemplo, é disponibilizado camisas com estampas de São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro, além do Torino, da Itália, à escolha do financiador. No projeto, é especificado que as retribuições só serão entregues caso a meta seja atingida.

As camisas dos clubes citados não são à toa. No Tricolor, o ex-atleta é lembrado por participar do bicampeonato da Libertadores e Mundial de Clubes em 1992 e 93. No Verdão, levou o Campeonato Paulista de 1996, a melhor campanha já feita em toda a história do torneio – Muller integrava o ataque “de mais de 100 gols” da equipe paulista, que naquela ocasião balançou as redes 102 vezes. Já no Cruzeiro, venceu o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil, em 1998 e 2000, respectivamente.

Parceiro de Muller no São Paulo, outro craque tratou de colaborar com o projeto. Maestro do Tricolor que conquistou o mundo por duas vezes, Raí divulgou um vídeo em sua conta do Twitter para espalhar a ideia entre seus fãs.

A biografia do Muller será lançada via crowdfunding. Acesse e saiba como participar: https://t.co/audp1EUesD pic.twitter.com/VLUspib9Rs — Raí Oliveira (@rai10oficial) 23 de fevereiro de 2017

As especificações completas de “Muller – A biografia” encontram-se neste link. Nele, é possível encontrar todos os valores disponíveis para financiamento, e as respectivas recompensas de cada um, além da possibilidade de patrocinar o livro para quem desembolsar R$ 5 mil ou mais.