Polícia é acionada após briga entre Maradona e namorada em Madri

Diego Maradona e sua namorada Rocio Oliva protagonizaram um verdadeiro escândalo na manhã desta quarta-feira em um hotel de Madri, na Espanha, segundo a rádio local Cadena Ser. Hospedado na capital espanhola para acompanhar o duelo entre Real Madrid e Napoli pela Liga dos Campeões, o ex-jogador argentino teve de lidar, inclusive, com a polícia, que imediatamente foi para o hotel após ligação do diretor do estabelecimento.

Rocio Oliva teria ligado para a recepção do hotel afirmando que estava sendo atacada. Assustados com a situação, os funcionários do hotel preferiram acionar a polícia por volta das 8h20 do horário local. Maradona e sua namorada foram interrogados, porém nenhuma das partes alegaram que tenha havido agressão.

A movimentação no hotel localizado na região norte de Madri permaneceu por duas horas e pegou todos de surpresa, principalmente por se tratar de um nome importante do futebol mundial.

Nesta terça-feira Oliva tinha postado uma imagem dela ao lado de Maradona curtindo uma das piscinas do hotel e aparentando estar muito distante de qualquer briga, já que acompanhado da foto havia a legenda “Eu te amo, meu amor”.

Apesar da confusão nesta quarta-feira, a tendência é que Diego Maradona e sua companheira estejam presentes no estádio Santiago Bernabeu para acompanhar o duelo entre Real Madrid e Napoli, às 17h45 (de Brasília), pela Liga dos Campeões.