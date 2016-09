Pogba teria quebrado promessa e deixado a Juventus como “traidor”

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

A transferência de Paul Pogba para o Manchester United pode não ter sido polêmica apenas por ter sido a mais cara da história. Segundo o jornal italiano Tuttosport, o meio-campo teria prometido aos companheiros de equipe que voltaria ao clube, após a disputa da Eurocopa, mas não cumpriu e arrumando as malas para o futebol inglês.

Leia mais:

Técnico do Liverpool, Klopp elogia Pogba e o compara a Maradona

Varane confirma que foi procurado pelo Manchester United na janela

De acordo com o tabloide, a principal estrela francesa da atualidade se juntou à delegação dos Bleus para a disputa do torneio continental de seleções com a promessa de retorno. O próprio atacante Paulo Dybala, um dos principais craques da Velha Senhora, contava com a participação de Pogba no elenco alvinegro para a disputa da temporada 2016/17.

“Na volta das férias, pensei que iríamos nos encontrar”, disse o jovem argentino, conforme afirma a publicação.

Além de Dybala, o jornal de Turim, cidade-sede da Juve, aponta que outros integrantes do time também não gostaram da atitude do atual camisa 6 dos Diabos Vermelhos e esperavam que ele só seria vendido no janela do verão europeu de 2017 – o goleiro Buffon é um dos citados.

A negociação por Pogba custou aos cofres do United uma quantia de 105 milhões de euros (R$ 368 milhões na cotação da época). O valor, entretanto, serviu para que alguns jogadores da Juventus não criticassem a decisão do atleta de 23 anos.

Recomendado para você