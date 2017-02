Palmeiras vai a Barcelona e adia prioridade de compra de Mina para 2018

O Palmeiras entrou em acordo com o Barcelona nesta segunda-feira. O presidente Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos estão na cidade catalã e acertaram a prorrogação da prioridade de compra do clube espanhol pelo zagueiro Yerry Mina para 2018, após a Copa do Mundo. Anteriormente o acordo previa que o time blaugrana poderia exercer o seu direito já em julho de 2017.

Desta maneira, o Palmeiras tem mais garantias de que Mina permanecerá no clube até o fim deste ano. Tido como peça-chave para a disputa da Libertadores, o colombiano poderia se despedir do time alviverde no meio da temporada, deixando uma grande lacuna no setor defensivo.

Além das negociações envolvendo Mina, Maurício Galiotte e Alexandre Mattos também conversaram com dirigentes do Barça sobre uma possível futura parceria entre os clubes para a realização de intercâmbio de treinadores e de jogadores, alinhamento de metodologia de trabalho e outras questões.