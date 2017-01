Pai de Alexandre Mattos é agredido em restaurante na zona sul de BH

O empresário Paulo Mattos, de 72 anos, pai do diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, foi agredido em seu restaurante na região centro-sul de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira. De acordo com testemunhas, o crime foi cometido por um funcionário.

De acordo com outros funcionários e o próprio empresário, o cozinheiro do estabelecimento ficou irritado com um pedido de ajuda para carregar uma televisão. No momento, ele perdeu o controle e quebrou objetos e ainda agrediu o dono do estabelecimento.

“Esse elemento que trabalhava aqui, o cozinheiro, me agrediu. Eu faço hemodiálise, ele me deu uma pancada no braço, meu braço está inchado demais. Quebrou três mesas, três cadeiras, uma televisão 52 (polegadas) e uma outra que está ali”, disse Paulo em entrevista a rádio Itatiaia.

Com lágrimas nos olhos, o empresário disse que foi ameaçado de morte, mas tranquilizou seu filho que trabalha no clube paulista. “Ele é agressivo, falou que vai me matar. Agora eu quero ver ele chegar em mim. Não é que eu sou nada não, porque não estou valendo nada, tenho 72 anos, mas sou homem. Ninguém vai botar a mão em mim não. Fica tranquilo, meu filho, seu pai é muito homem. Ele (Alexandre) trabalha muito e quero que ele fique tranquilo”, finalizou.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).