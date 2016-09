Osasco apresenta elenco para temporada 2016/17

Atual líder do Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Osasco enfim apresentou seu elenco para a temporada 2016/17. O evento, realizado no Ginásio José Liberatti, nesta quinta-feira, contou com a presença das três campeãs olímpicas e duas estrangeiras que farão parte da equipe osasquense no próximo ano.

Para as competições da próxima temporada, o Osasco manteve a levantadora Dani Lins, a líbero Camila Brait, além de Saraelen e Gabi. Dentre as contratações, estão as levantadoras Carol Albuquerque e Gabriela Zeni, a oposta Paula, as ponteiras Tandara, Bruna Neri e Clarisse, além das centrais Bia e Natália Martins.

“A equipe sofreu modificações em relação à temporada passada e fui muito bem recebida neste retorno. Eu já conhecia algumas que chegaram agora e as outras também foram bem receptivas, juntamente com o Luizomar, o Jefferson e os demais profissionais do clube. As expectativas são positivas e espero que tenhamos um ano de muitas conquistas e que seja melhor do que o anterior”, declarou Dani Lins.

Além das jogadoras brasileiras, a equipe paulista se reforçou com duas estrangeiras. A oposta Ana Bjelica e a ponteira Tijana Malesevic, que defendem a Sérvia, se transferiram para o time da Grande São Paulo. Tijana, por sua vez, faturou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

“Vim para conquistar bons resultados e quero representar bem o time e ajudar minhas companheiras e a comissão técnica. A experiência de ser medalhista olímpica é incrível e me dá uma segurança de ter passado por um grande desafio e conquistado um excelente resultado. Quero contribuir para que tenhamos uma temporada vitoriosa”, afirmou a ponteira.

