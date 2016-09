Neymar revela que “carreira musical” fazia parte de uma ação de marketing

Next

A suposta entrada de Neymar no meio musical não passou de uma jogada de marketing. Após divulgar que iniciaria a nova carreira através das redes sociais, e de publicar um vídeo cantando ao lado de um amigo, o craque do Barcelona revelou a verdade e confirmou que tudo não passou de uma promoção do chocolate Snickers.



Além do camisa 10 da Seleção Brasileira admitir todo o intuito das publicações, o gerente da Mars Brasil, filial brasileira da detentora da marca de chocolate, tratou de esclarecer a história.

“Com a promoção, materializamos nosso conceito global de forma ainda mais divertida: você não é você quanto está com fome. Mesmo sendo um apaixonado por música, Neymar Jr. mostrou na ação que não se saiu tão bem ao encarar esse novo desafio, reforçando que o seu talento é mesmo para o futebol e que tudo não passou de um momento de fome”, afirmou o dirigente.

