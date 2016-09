Neymar divulga primeiro trabalho de sua carreira musical

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Como já havia adiantado em sua página do twitter no último domingo, Neymar revelou para o mundo nesta quarta-feira uma música de sua autoria, que segundo o próprio atleta, seria a primeira de sua carreira musical.

Após destacar na goleada por 7 a 0 do Barcelona sobre o Celtic na última terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, o craque postou em seu perfil do Facebook um vídeo onde canta em tom bem-humorado e em espanhol a música que batizou com o nome de “Yo Necesito”. Um de seus amigos, Gil Cebola, também aparece no vídeo para ouvir a performance de Neymar.

O jogador ainda diz no vídeo que gravará seu primeiro álbum, mas não esclarece se divulgará outras músicas ou se a gravação desta quarta não passou de uma brincadeira.

