Neymar confirma terceira ruptura com Marquezine: “Torço por ela”

Neymar e Bruna Marquezine não formam mais um casal. Na noite dessa quinta-feira, o jogador do Barcelona confirmou a terceira ruptura no relacionamento com a atriz. A última reconciliação ocorreu em julho do ano passado, quando ambos passaram a usar alianças. Porém, o fato de Bruna retornar ao Brasil de uma viagem à África do Sul sem a joia iniciou um burburinho que acabou confirmado pelo próprio Neymar durante evento beneficente de seu Instituto, em São Paulo.

“É a última vez que eu vou falar de coisa pessoal, não gosto, não curto, mas, sim, nós estamos separados por uma decisão de ambas as partes. É uma menina que admiro, torço muito pela felicidade dela, não só pessoal como profissional. Espero que ela seja muito feliz e é vida que segue. Faz parte. A gente termina bem, amigos, eu torço muito por ela, ela sabe muito bem disso”, resumiu o atleta de 25 anos, antes de ser escoltado por seus assessores para longe da área dos jornalistas.

Bruna Marquezine tem apenas 21 anos e vive grande fase profissional, assim como o craque da Seleção Brasileira. Alguns sites especializados garantem que o principal motivo para a terceira separação do casal foi um eventual desejo de Neymar em se casar. A atriz se considera muito nova para um relacionamento desse.

No evento dessa quinta, Neymar chegou acompanhado do pai, da mãe, da irmã, de muitos amigos, mas sem Bruna Marquezine, que preferiu cancelar sua presença na festa do Insttituto.