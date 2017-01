Morre Carlos Alberto Silva, técnico campeão brasileiro pelo Guarani

A sexta-feira amanheceu com uma notícia triste para os amantes do futebol. O ex-técnico Carlos Alberto Silva, de 77 anos, campeão brasileiro pelo Guarani e medalha de prata com a Seleção Brasileira na Olimpíada de Seul, faleceu, em Belo Horizonte.

A causa da morte ainda não foi divulgada. O Guarani publicou mensagem em sua rede social oficial agradecendo o treinador. “Obrigado por tudo, mestre”, escreveu.

Aposentado do futebol desde 2005, quando passou a comandar uma empresa de turismo em Minas Gerais, Carlos Alberto Silva comandou grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, como Guarani, São Paulo, Atlético Mineiro, Porto e La Coruña.

Pelo time de Campinas, Silva conquistou o primeiro e único Campeonato Brasileiro da história do clube, em 1978.

Em 1987 o treinador teve passagem vitoriosa pela Seleção Brasileira. Ainda no mesmo ano, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Já em 1988, Silva levou o Brasil à conquista da medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Seoul, perdendo a grande final para a União Soviética.

Os títulos sempre acompanharam Carlos Alberto Silva em uma carreira vitoriosa. Pelo Porto, o treinador conquistou o bicampeonato nacional, em 1992 e 1993, além da Supertaça de Portugal de 1992. Pelo Yomiuri Kawasaki, do Japão, o comandante venceu o Campeonato Japonês de 1991.

Bicampeão paulista pelo São Paulo, em 1980 e 1989, Silva também conquistou ainda o Mineiro, com o Atlético-MG, e o Pernambucano, com o Santa Cruz.