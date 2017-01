Membro do COI diz que entidade foi “ingênua” ao tratar doping da Rússia

Gerhard Heiberg, membro norueguês do Comitê Olímpico Internacional (COI), revelou que a entidade foi ingênua ao tratar o escândalo de doping envolvendo a Rússia. Em julho, uma investigação denominada Relatório McLaren expôs um esquema de doping patrocinado pelo governo russo.

Após a denúncia, o COI realizou uma reunião para decidir se excluía toda a delegação russa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na votação, apenas o britânico Adam Pengilly se pronunciou a favor da exclusão da Rússia, e a entidade deixou a decisão a cargo das federações de cada modalidade. Analisando o cenário atualmente, Heiberg afirmou que a decisão não foi a melhor.

“Acho que fomos ingênuos, e eu me incluo nisso, desde que votei na medida do COI. Todos fomos ingênuos, com exceção de um (Pengilly). Sendo assim, creio que deveremos ser mais duros na próxima vez. Já estamos em discussão, pois outros membros do COI têm opiniões diferentes. Então, teremos discussões ferozes em torno disso”, disse ao Verdens Gang.

Heiberg ainda exaltou que o Comitê Olímpico Internacional enfrenta desafios importantes no momento, mas que nenhum é maior do que o combate ao uso de substâncias ilícitas.

“Hoje eu digo que nunca tivemos desafios maiores. Isso se aplica a muitas áreas, mas mais importante no trabalho antidoping. É sobre a organização e como lidamos com o caso da Rússia no futuro. Aqui estão grandes questões que devem ser respondidas, e isso não deve demorar muito”, finalizou.