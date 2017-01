Mau tempo e alerta de tornado adiam volta do Corinthians para o Brasil

Devido ao mau tempo na hora do embarque rumo ao Brasil, a delegação do Corinthians não pôde deixar a cidade de Orlando, na Flórida, na madrugada desta segunda-feira. Uma forte tempestade e até mesmo um alerta de tornado fizeram com que os alvinegros esperassem cerca de dez horas no Aeroporto Internacional da cidade.

A delegação chegou a embarcar, mas não recebeu autorização para poder decolar e a viagem precisou ser adiada. Os corintianos sairiam de Orlando para irem a Atlanta, antes de seguirem rota para o Aeroporto de Cumbica, em São Paulo. A chegada era prevista para as 8h (de Brasília) desta segunda.

Depois de passarem mais uma noite nos Estados Unidos, os 63 membros da equipe que viajaram para o torneio deverão voltar na tarde desta segunda, mas o horário ainda não foi anunciado pelo Corinthians.

Na Copa Flórida, a equipe de Fábio Carille venceu o Vasco na semifinal por 4 a 1, mas acabou derrotada nas cobranças de pênalti para o rival São Paulo. Sidão defendeu duas cobranças, enquanto Cássio parou apenas um penal do Tricolor.