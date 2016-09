Lugano participa de ação social e joga com crianças e adolescentes

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O zagueiro uruguaio Diego Lugano aproveitou a última segunda-feira para ajudar crianças e adolescentes carentes em uma ação social. O jogador fez uma visita a organização Aldeias Infantis SOS, na cidade de Poá-SP, e jogou uma partida de futebol com os jovens que são acolhidos pela entidade, além de conversar com as crianças e conhecer mais do trabalho que é realizado.

A organização de caridade promove projetos para auxiliar crianças e adolescentes com problemas familiares e previne que os jovens sofram abandono. A ação acontece, ao todo, em 24 cidades do país. Apesar de ser a primeira vez que marca presença em uma sede da Aldeias Infantis no Brasil, Lugano já havia visitado a entidade no Uruguai e no Paraguai.

Quase seis mil crianças e adolescentes são acolhidas pelo projeto dentro do Brasil. Usando de sua experiência, Lugano aconselhou os jovens sobre o futuro e foi atencioso: “O que ele me disse me fez repensar várias coisas. A experiência dele, a humildade que ele teve de falar francamente conosco foi muito importante”, disse Hilton Santos, de 17 anos, que sonha em ser jogador de futebol profissional.

O uruguaio comentou ainda sobre a importância de ajudar em movimentos sociais como o da Aldeias Infantis: “É uma alegria conhecer um trabalho como esse, de cuidado com o futuro de tantas crianças. Não se importar com o que acontece ao redor é como viver numa bolha”.

