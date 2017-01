Lugano celebra reencontro com Josué: “Um pequeno gigante”

A chegada aos Estados Unidos para a disputa da Copa Flórida proporcionou a ídolos do São Paulo um momento especial. Neste domingo, o zagueiro Lugano celebrou o reencontro com o volante Josué, que atua como embaixador do Wolfsburg, da Alemanha, na competição.

“Depois de algum tempo, a alegria de encontrar nos Estados Unidos este grande amigo de mil batalhas, um pequeno gigante. Saudações, Josué”, postou o defensor uruguaio.

No São Paulo, Josué e Lugano fizeram parte de uma geração marcante. Na década passada, estiveram na equipe que ganhou, entre vários títulos, a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 2005.