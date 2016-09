Jogadores da seleção cubana de vôlei são condenados por estupro

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

Foi definida nesta terça-feira a sentença de cinco jogadores da equipe de Cuba no vôlei masculino, que haviam sido acusados de estuprar uma mulher na cidade de Tampere, na Finlândia, durante a Liga Mundial, que foi disputada do mês de julho. As penas variam, com o máximo chegando a cinco anos de prisão.

A vítima do crime teria sido forçada a manter relações sexuais com diversos jogadores da seleção de Cuba dentro do hotel onde o time estava hospedado. A vítima, então, prestou queixa contra os atletas, que foram indiciados por um tribunal local.

“Os jogadores forçaram juntos e de comum acordo que a vítima mantivesse várias relações sexuais por meio da violência e aproveitando seu medo e impotência”, afirma o processo.

Inicialmente, seis jogadores foram acusados, mas um deles, Dariel Albo Miranda, foi absolvido após a própria vítima confirmar que os atos não tiveram sua participação. Entre os demais, quatro deles foram sentenciados a cinco anos de prisão: o capitão Rolando Cepeda Abreu, de 27 anos, Abrahan Alfonso Gavilán, 21, Ricardo Calvo Manzano, 19, e Osmany Uriarte Mestre, 21. Luis Sosa Sierra, de 21 anos, foi condenado a três anos e meio.

O julgamento ocorreu sem abertura ao público, e as autoridades apenas revelaram que a vítima era maior de idade. As denúncias ainda impediram que os jogadores acusados servissem o time Cuba durante a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

