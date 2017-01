Isinbayeva critica documentário sobre doping e defende atletas russos

Assuntos relacionados ao escândalo de doping da Rússia seguem repercutindo. Nesta terça-feira, após a divulgação de um documentário da emissora alemã ARD sobre o apoio do Estado russo ao doping no país, Yelena Isinbayeva expressou sua indignação em uma rede social.

No documentário, técnicos envolvidos em casos de doping ainda estariam atuando com a Federação Russa, de acordo com o atleta Andrei Dmitriev. A produção ainda declara que a maioria dos esportistas do país está envolvido no doping, o que irritou Yelena.

“Por que os informantes não entraram em contato com as autoridades responsáveis pela investigação ao invés de um material de vídeo com uma câmera escondida e vender isso? Por que eles não foram ao Ministério do Esporte ou à Agência Antidoping declarar as violações? Por que todos os atletas são acusados novamente sem evidências?”, disse a ex-atleta.

A participação do Estado no doping de atletas russos foi exposta em um estudo denominado Relatório McLaren, que evidenciou que o governo russo não só sabia, como encobria o uso de substâncias ilícitas. A bicampeão olímpica declarou que não se deve generalizar a acusação.

“Na minha opinião, ao invés de declarar que o Estado apoia o doping, é necessário definir o que a palavra Estado significa: é o presidente e seus subordinados ou qualquer cidadão da Federação Russa? Eu, como todos sabem, sou contra o doping, contra aquelas pessoas que violam regras antidoping, mas eu também sou contra aqueles que, sem nenhuma evidência ou razão, trazem culpa a atletas inocentes”, continuou.

Por fim, Isinbayeva, que integra a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional (COI) e preside do Comitê de Controle da Agência Antidoping da Rússia, voltou a defender os atletas russos.

“Para nós, nossa saúde e reputação são mais importantes do que ‘medalhas sujas’. No nosso país, há um grande número de atletas profissionais honestos que defenderão que são limpos. Infelizmente, esportistas que não têm relação com o doping, estão sofrendo por causa de pessoas que falharam, violaram as regras antidoping e quiseram ganhar dinheiro dessa maneira”, completou.

O atletismo russo segue proibido de disputar competições internacionais, o que fez com que Isinbayeva fosse impedida de competir nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Além disso, como o COI passou a responsabilidade às federações de cada modalidade sobre a decisão se atletas russos poderiam atuar no Rio, diversos esportistas acabaram proibidos de ir aos Jogos.