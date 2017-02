Irmã de Léo Moura admite calote em Renato Augusto

A irmã do lateral-direito Léo Moura, Lívia da Silva Moura, admitiu o golpe aplicado em Renato Augusto. Em depoimento à polícia do Rio de Janeiro ela confessou um dano de R$ 130.950,00 ao meia da Seleção Brasileira através de desvios das verbas para o pagamento das atrações da festa de um ano do casamento do jogador, que aconteceu no final de 2016. As informações são do UOL Esporte.

Lívia já havia sido contratada por Renato Augusto para a realização do casamento do cantor. Através da empresa Divershow, a irmã de Léo Moura foi responsável por entrar em contato com Thiaguinho, Péricles, Belo, Rodriguinho e Mc Marcinho para que eles comparecessem à celebração de um ano de matrimônio entre o jogador do Beijing Guoan e Fernanda Klarner.

Depois da comemoração a família de Renato Augusto teria percebido o desaparecimento de duas folhas de cheque do jogador, além de um excedente de R$ 160 mil nos gastos da festa. Os artistas contratados também não receberam seus respectivos cachês, tudo isso admitido pela própria Lívia em depoimento.

Segundo a irmã de Léo Moura, Thiaguinho teria cobrado inicialmente um cachê de R$ 40 mil, porém, ela foi informada pela produção do cantor que o valor cobrado na verdade era de $100 mil. Desta maneira, ela decidiu furtar uma das folhas de cheque do talão de Renato Augusto para que o depósito fosse feito, no entanto, a quantia não foi debitada por divergência de assinatura.

O mesmo aconteceu com Belo. O cantor teria cobrado um cachê de R$ 50 mil, mas Lívia depositou R$ 40 mil na conta do artista. Funcionários de Belo teriam informado que ele não iria se apresentar por menos que o valor estipulado. Segundo o depoimento de Lívia, ela teria ficado sem graça de informar o fato inconveniente ao meio-campista que contratou seus serviços, o que levou ela a furtar a segunda folha de cheque para depositar os R$ 10 mil restantes.

Péricles sequer compareceu ao evento. Lívia informou a Renato Augusto que o custo do show do pagodeiro seria de R$ 65 mil, mas ela havia sugerido um depósito de R$ 55 mil. O valor jamais caiu na conta do cantor.

A família de Renato Augusto estimou um prejuízo inicial de R$ 200 mil, mas as contas atualizadas já indicam um dano de R$ 250 mil. Lívia, que é amiga da família do jogador há 12 anos, deverá ser indiciada pelos crimes de estelionato e furto qualificado.