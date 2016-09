Ídolo do futebol, Pelé revela quem é o melhor jogador da atualidade

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

O embate dos últimos oito anos entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo pelo título de melhor do mundo não escapou nem do julgamento de Pelé. Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, o Rei revelou sua preferência entre os dois jogadores, que praticamente detêm o monopólio da Bola de Ouro por quase uma década.

“Cristiano Ronaldo é um grande goleador, mas Messi é o melhor”, admitiu o mito brasileiro. “Eu poderia mencionar alguns nomes, mas pelo que vi nos últimos 10 ou 15 anos, acredito que Messi é o jogador mais consistente de todos esses anos, sem dúvida”, explicou Pelé.

Assim como o camisa 10 do Barcelona e o português do Real Madrid, Pelé conhece o peso de ser alvo de debates sobre quem é melhor do mundo. Foi assim – e continua sendo – com Maradona, compatriota de Leo.

“Para mim, Messi foi o jogador mais regular nos últimos dez anos. É claro que podemos falar de outros jogadores, como Cristiano, que é um artilheiro. Me lembra muito Ronaldo”, disse. “No fim das contas, Cristiano faz gols, mas Messi dá assistências e cria jogo, além de marcar. Cristiano Ronaldo é um grande atleta, mas em termos de jogador completo, não há nenhuma dúvida de que Messi é o melhor”, finalizou Pelé, convicto.

O camisa 7 do Real inaugurou a hegemonia dos dois atacantes em 2008, quando venceu o prestigioso prêmio da Fifa. De 2009 a 2012, o argentino ergueu o troféu, por quatro anos consecutivos. Em 2013 e 2014, CR7 novamente levou o título e, em 2015, Messi voltou ao lugar mais alto do pódio.

