Hernández vira ‘dor de cabeça’ no Santos e não sabe quando vai estrear

O colombiano Vladimir Hernández foi o primeiro reforço do Santos para a temporada. Porém, mesmo após ter sido anunciado em outubro de 2016, o atacante é o único dos seis contratados que ainda não está livre para entrar em campo com a camisa do Peixe. Treinando normalmente desde o início da pré-temporada e com condições físicas ideais, o jogador viu sua situação virar uma verdadeira ‘novela’ e não tem previsão para estrear oficialmente.

O Departamento Jurídico do alvinegro segue em um impasse com a Federação Colombiana e ainda não conseguiu regularizar o atleta na CBF, pois não recebeu os documentos necessários para registrá-lo. Bem irritado com o problema, o Santos não pretende mais falar sobre o assunto até que ele seja resolvido. O clube alega que já fez todos os pagamentos ao Junior Barranquilla e cumpriu os trâmites necessários.

Todos os outros cinco reforços santistas já estão sendo relacionados por Dorival Júnior. O volante Leandro Donizete vem substituindo Renato no time titular. Além dele, Bruno Henrique e Kayke já entraram em campo. O zagueiro Cleber, por sua vez, começou jogando e foi expulso na derrota para a Ferroviária, no último sábado, na Vila Belmiro. Por fim, o lateral-direito Matheus Ribeiro está à disposição, mas ainda não foi utilizado pelo treinador santista.

Apesar da documentação atrasada, Hernández tem agradado Dorival. No amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, no último dia 28 de janeiro, o colombiano foi o grande destaque, marcando um golaço de bicicleta e dando uma assistência para Thiago Ribeiro fechar a goleada por 5 a 1, no Pacaembu.