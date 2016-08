Henri Castelli se surpreende com chance de ser processado pelo São Paulo

Fotos destaque Veja as fotos do treino do Corinthians

O ator Henri Castelli vem sendo pivô na polêmica envolvendo o São Paulo e sua torcida organizada, após o episódio da manhã do último sábado, em que o CT da Barra Funda foi invadido e jogadores como Wesley e Michel Bastos foram agredidos pelos torcedores. Por ter divulgado um vídeo em que incentivava a torcida a comparecer no CT e se queixava de corrupção dos diretores do Tricolor, o ator foi considerado responsável pela invasão e pode ser processado pelo clube.

Diante das chances de ter que brigar judicialmente contra seu time de coração, Castelli demonstrou descontentamento com a hipótese, e voltou a defender o protesto realizado pelos são-paulinos, apesar dos relatos de violência que ocorreram.

“Me surpreende a possibilidade de ser processado e me envergonha, porque é a única atitude que manifestaram e será tomada em resposta ao protesto justo e legítimo. A atitude será processar um grande torcedor e defensor do São Paulo como sempre fui desde os meus 10 anos de idade. Eu dou minha cara a tapa e defendo junto com o próprio Leco o clube e sempre me coloquei à disposição para ajudar como for”, comentou em entrevista para a Rádio Jovem Pan.

O ator, frequentemente na mídia devido seu trabalho, nunca escondeu publicamente a sua paixão pelo São Paulo. Em 2008, chegou a ser modelo para lançamento dos novos uniformes do Tricolor. Devido a atual crise do clube, resolveu usar sua influência para mobilizar a torcida.

O fato de ter acusado diretores do São Paulo de corrupção é um dos fatores que serviriam de motivação para que o clube venha a processar o ator. Por outro lado, Castelli revelou que já foi ofendido por diretores são-paulinos anteriormente, mas decidiu não denunciar os acontecimentos.

“Tem um grupo de Whatsapp dos próprios diretores me chamando de ‘veado’. Isso até poderia me afetar, mas para mim a carapuça não serve, porque já sabem que não tem procedência nenhuma. Não farei nenhuma notícia-crime quanto isso. Agora se falei alguma coisa de corrupção ou de alguma coisa assim que os deixaram incomodados, de repente a carapuça serviu e eu não posso fazer nada contra isso”, comentou.

