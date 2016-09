Griezmann dispensa agente para cuidar de sua própria carreira

Um dos atletas mais cobiçados do mercado europeu, Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, decidiu se desfazer dos serviços de seu empresário e, a partir de agora, irá gerir sua própria carreira.

“Agora vou operar sem agente, mas sempre com o conselho de meu pai e de meu mentor, Eric Olhats”, disse o francês ao jornal L’Équipe.

Depois de duas ótimas temporadas na equipe espanhola, o jogador ampliou o contrato com o Atléti até 2021 no fim do primeiro semestre, antes mesmo do final da Eurocopa, competição da qual foi vice-campeão com a França. Com o novo acordo, o atleta elevou sua cláusula de rescisão até os 100 milhões de euros (R$ 373,6 milhões), cifra que não afastou pretendentes como Paris Saint-Germain, Manchester United e Chelsea.

Apesar das diversas ofertas, o atacante descartou a possibilidade de deixar o clube e revelou, ainda, que o principal motivo para sua continuidade foi a permanência do argentino Diego Simeone no comando da equipe. Assim como na última janela de transferências, é previsível que, na próxima, Griezmann receba mais propostas de outros times. Agora sem agente, o próprio atleta será responsável por seu futuro como jogador.

Recomendado para você