Goleiro Victor se despede do amigo Leandro Donizete: “Até logo”

Camisa 1 do Atlético-MG, o goleiro Victor se despediu publicamente de seu companheiro de elenco Leandro Donizete. O volante foi titular em quase todas as partidas do time mineiro na última temporada, chamou a atenção do Santos e acabou fechando contrato com a equipe alvinegra nos últimos dias do ano passado. Diante disso, o amigo e colega de grupo, Victor, publicou em sua rede social, desejando sucesso ao meio-campista, em sua nova trajetória.

Às vezes a vida nos oferece novos desafios e precisamos dar um “até logo” a pessoas especiais. Obrigado pela parceria, profissionalismo, dedicação e acima de tudo pelos títulos nesses 4 anos e meio de convivência. Sucesso na nova caminhada! @leandrodonizete Uma foto publicada por Victor 1 (@victor1oficial) em Jan 11, 2017 às 4:45 PST

Em postagem, o goleiro ressaltou a proximidade com Leandro Donizete e agradeceu pelo companheirismo de sempre. “Às vezes a vida nos oferece novos desafios e precisamos dar um ‘até logo’ a pessoas especiais. Obrigado pela parceria, profissionalismo, dedicação e acima de tudo pelos títulos nesses 4 anos e meio de convivência. Sucesso na nova caminhada!”, disse.

Leia mais:

Ulison mostra serviço em derrota e manda recado direto para Roger

Secretário de esportes revela interesse do Santos em concessão do Pacaembu

Os dois jogadores integraram o elenco do Atlético-MG em 2012, e chegaram a conquistar sete títulos com o time – três Campeonatos Mineiros, uma Copa Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e uma Copa Flórida.

Mesmo machucado – por conta de uma lesão que contraiu em um jogo beneficente, no final do ano passado – Victor tem contrato com o Galo até junho de 2019, e deve voltar a treinar com o grupo daqui três meses. Já Donizete acertou com o Peixe e se reapresenta com o elenco nesta quinta-feira.