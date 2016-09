France Footbal define novas regras da Bola de Ouro após cisão com a Fifa

Após anunciar a separação da Bola de Ouro com a Fifa, a revista France Footbal definiu o que terá de diferente na premiação. Além do sistema de votação, a cerimônia em si sofrerá alterações, bem como o número de atletas participantes.

Independente e vinculada apenas ao periódico francês, como foi de 1956 a 2009, a premiação da Bola de Ouro será votada apenas por jornalistas, de todas as partes do mundo, e não mais junta de técnicos e capitães, como passou a ser em 2010. A lista de indicados aumentará de 23 para 30 e não haverá mais uma etapa intermediária, para definição dos três finalistas, sendo todas as 30 posições divulgadas no mesmo dia.

A própria France Football foi responsável por anunciar a separação com a entidade máxima do futebol, na última sexta-feira. A Fifa ainda não se manifestou, portanto, não indicou como passará a organizar a cerimônia de gala. Tudo indica que o prêmio de “Melhor jogador do mundo”, que durou de 1991 até 2009, até passar a ser integrado com a Bola de Ouro, volte a ser realizado como era antes.

Nos seis anos em que esteve unificada, a Fifa Ballon D’or foi monopolizada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A estrela argentina venceu quatro vezes (2010, 2011, 2012 e 2015), contra duas do craque português (2013 e 2014).

