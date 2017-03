Ferraz rebate torcedor do Santos e relembra salários atrasados

Nem mesmo a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, aliviou a tensão entre os jogadores e a torcida do Santos. Após Zeca criticar a torcida por meio de um áudio, nesta quarta-feira foi a vez de Victor Ferraz responder uma postagem no Instagram. Na postagem, o lateral-direito é acusado, ao lado do zagueiro David Braz, de só ser titular da equipe pois faz parte de uma ‘panelinha’. Incomodado com o que leu, o camisa 4 fez questão de publicar uma extensa resposta.

No texto, Ferraz lembrou o período em que o elenco ficou sem receber salários no início de 2015 e pediu para que a página, que é administrada por um grupo de santistas, não jogue torcida contra jogadores.

Leia na íntegra a postagem do lateral-direito:

“Cara, vou te falar que tenho vergonha da pessoa que você deve ser. Estou indo para a minha quarta temporada no clube. Torcida, funcionários, jogadores e diretores conhecem minha índole. Tu pode não gostar do meu futebol, tudo bem, vou me esforçar cada vez mais para melhorar, agora falar do meu caráter? Dizer que eu participo ou crio qualquer tipo de panelinha? Para com isso. Se tu é santista mesmo (coisa que eu não acredito), você vai se lembrar que são os mesmos jogadores que ficaram 6, 7 meses sem receber e foram campeões e disputaram títulos nacionais. E que esse ano vai deixar tudo que tem no campo para fazer história. Meu conselho para tu é que pare de jogar os jogadores contra a torcida. Já que criou um Instagram que tem até umas postagens legais, vê se presta atenção no que fala! Sei que está todo mundo sujeito a erro, então longe de mim atirar a primeira pedra contra você, só vim expressão minha opinião. Valeu, fica com Jesus. Ah, e sou eu mesmo escrevendo aqui, viu? Não tem fake e nem pegaram meu celular.”