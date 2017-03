Felipão visita Academia de Futebol ao lado de Alexandre Mattos

O treino do Palmeiras desta sexta-feira contou com uma presença ilustre. Acompanhado do diretor de futebol Alexandre Mattos, o ex-treinador do Verdão, Luis Felipe Scolari, foi à Academia de Futebol da equipe conhecer as novas instalações do Centro de Excelência.

Durante as atividades comandadas por Eduardo Batista, na tarde desta sexta-feira, o diretor de futebol Alexandre Mattos apareceu e trocou algumas palavras com a imprensa que acompanhava o treino. Mattos confirmou que Felipão esteve presente na Academia de Futebol do Verdão para conhecer o novo Centro de Excelência. O ex-técnico do Palmeiras, no entanto, não atendeu a imprensa.

Luis Felipe Scolari comandou o Palmeiras em duas oportunidades. Entre 1997 e 2000, Felipão conquistou a Copa Libertadores (1999), a Copa do Brasil (1998), a Mercosul (1998) e o Torneio Rio-São Paulo (2000). Em sua segunda passagem, entre 2010 e 2012, Felipão levou a equipe a mais um título da Copa do Brasil, em 2012.

O novo Centro de Excelência do Palmeiras, inaugurado no final de 2016, leva o nome da patrocinadora Crefisa, ao lado do nome do capitão Adalberto Mendes, jogador do clube em 1942.

Em campo, o técnico Eduardo Batista comandou o último treino aberto aos jornalistas antes do clássico de domingo contra o Santos. O treinador não esboçou a equipe que deve ser titular na partida, mas deve ter força máxima. A baixa do dia ficou por conta do colombiano Borja, que foi poupado e trabalhou apenas na academia.