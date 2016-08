Ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira defende estádio no ABCD

A apresentação do projeto para a construção de uma nova casa para o Santos gerou expectativa nos torcedores, e com ela algumas dúvidas. A intenção de parte da diretoria em levar a arena para longe da Baixada Santista divide os alvinegros, que colocam na balança as vantagens e desvantagens de jogar fora da cidade de origem do clube. A única certeza em meio a todo o plano de construção do estádio é a permanência da Vila Belmiro como casa santista, ao menos em confrontos com menor apelo do público.

Ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira parece favorável à ideia do Santos ter um estádio moderno longe da cidade praiana. O antigo dirigente crê que o clube poderia se beneficiar com uma nova casa no ABCD paulista, região onde já havia sido escolhida para abrigar um antigo projeto apresentado na época em que Teixeira era o mandatário do Peixe. O presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Gallotti Bonavides, já havia confirmado à Gazeta Esportiva que o novo estádio pode ser em outro município. Apenas São Paulo está descartada.

“A Vila Belmiro tem um significado histórico e uma tradição, acho que deve ser remodelada, reformada, ampliada, se possível, e mantida sempre como uma referência para os santistas. É óbvio que temos que pensar sempre em uma modernização, em ter uma arena adequada também para jogos mais importantes. Acho que esse projeto apresentado é um projeto que requer muito cuidado no sentido de ainda ser embrionário, ainda está nas intenções, mas acho interessante desde que também se viabilize as questões inerentes aos terrenos. Acredito que o ideal, no meu entendimento particular, seria a construção de um estádio fora da Baixada. Esse estádio de preferência seria ou no ABCD ou na Capital”, disse Teixeira.

Questionado sobre a possibilidade do Santos assumir o Pacaembu como sua casa para jogos maiores ao invés da construção de um novo estádio, Marcelo Teixeira se mostrou avesso à ideia, já que não acredita em bons públicos caso o clube venha a jogar constantemente na Capital. Segundo ele, a ideia do Peixe atuar em São Paulo só seria rentável se houvesse a construção do estádio na cidade, fato descartado pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube.

“O Santos é da cidade de Santos. Se você atuar, como o Santos já teve essa oportunidade por mais vezes consecutivas, em São Paulo, nós já tivemos médias de público abaixo de 8 ou 9 mil pagantes. Pelas despesas que tem, financeiramente não é tão interessante, diferente da Vila Belmiro, porque o Santos quando joga na Vila não paga, por exemplo, o aluguel de campo. Se nós tivéssemos a possibilidade da construção do estádio em São Paulo ou adjacências seria o ideal”, completou o ex-presidente santista.

*Especial para a Gazeta Esportiva

