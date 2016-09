Estado Islâmico proíbe o uso de uniformes de clubes na Síria

Next

Segundo informações do Memri, grupo de mídia que monitora ações terroristas, o Estado Islâmico determinou que seria proibido o uso de uniformes de futebol na Síria. A punição para quem andasse com camisas de equipes europeias e seleções seria de 80 chibatadas em praça pública.

“ISIS baniu roupas com logos de marcas e times de futebol ocidentais”, segundo a publicação do Memri.

O EI divulgou a nova “determinação” através de um figura na qual aparecem as novas regras e junto dos escudos de Real Madrid, Barcelona, entre outros, além de uma imagem que representa um possível boicota a roupas das fornecedoras de material esportivo Nike e Adidas.

Esta não é a primeira interferência do Estado Islâmico no futebol. Em agosto deste ano, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos relatou que a organização fundamentalista islâmica havia proibido a participação de árbitros em partidas, uma vez que eles seguiam a “lei da Fifa”, ao invés dos desígnios do Islã.

