“Ele está ludibriando o torcedor dele”, diz Maluf sobre presidente do Santos

Desde o fim do Campeonato Brasileiro, em dezembro de 2016, foi noticiado o interesse do Santos por vários jogadores do Atlético: Robinho, Clayton e Cazares, sobretudo com o nome do rei das pedaladas sendo mais destaque até por seu histórico na Vila Belmiro. O diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, no entanto, confirmou que o clube não recebeu propostas por nenhum desses atletas e criticou o presidente santista.

“O presidente do Santos tem uma ligação de amizade muito grande com o Daniel. Não quero abalar essa amizade. Mas ele está brincando. Todo dia ele fala de um jogador do Atlético. Ninguém no Atlético é insubstituível. Se chegar uma proposta irrecusável, vamos vender. Não chegou nenhuma proposta oficial. Proposta por ninguém. O Palmeiras fala da Crefisa, mas não teve proposta”, detalhou.

“O Santos quer jogador do Atlético? Vem aqui e faz a proposta. Era o Cazares, o Clayton, o Robinho, o Robinho foi um dos artilheiros do Brasileiro, está bem no Atlético, vamos entrar no ano de cinco competições no ano, e nós vamos entrar na brincadeira do presidente do Santos? Ele é bacaninha, ele é bonzinho, mas brinca demais. Se ele quisesse sério viria aqui e faria a proposta, ele está ludibriando o torcedor do Santos e está deixando o torcedor do Atlético chateado. Se chegar e pagar a multa do Robinho vai levar. Se não pagar o Robinho está feliz, nós também, e vai ser jogador da Libertadores”, acrescentou.

Um dos jogadores que Santos tirou do Atlético, no entanto, foi o volante Leandro Donizete. Além dele o Galo perdeu também o volante Júnior Urso, algo que passou a preocupar. Com apenas Rafael Carioca como atleta que figura constantemente entre os titulares, o diretor de futebol do clube, Eduardo Maluf, garantiu que pretende buscar, pelo menos, dois jogadores para a posição.

“Temos recursos para trazer esses dois jogadores. Vamos fazer mais duas ou três contratações. Isso vai fazer o Atlético brigar pelos títulos na temporada”, finalizou.