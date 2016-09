Ecclestone sinaliza permanência de Monza no calendário da Fórmula 1

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Nenhum circuito no mundo já recebeu mais corridas da Fórmula 1 que Monza e, ao que tudo indica, o circuito no norte da Itália continuará fazendo parte do calendário da principal categoria do automobilismo. Segundo Bernie Ecclestone, chefe da F1, as tratativas já estão bastante adiantadas, faltando apenas ajustes de alguns detalhes.

O Clube Italiano de Automobilismo chegou a um acordo com Ecclestone para que Monza continue sendo um dos autódromos da Fórmula 1 pelos próximos três anos. O contrato ainda não foi assinado, mas parece que ambas as partes estão dispostas a encerrar de uma vez por todas os boatos da saída do tradicional circuito italiano do calendário.

“O contrato vale por apenas três anos, mas espero que possamos estar aqui pelos próximos 100”, disse Bernie Ecclestone quando questionado sobre detalhes das tratativas.

Inicialmente, o chefão da Fórmula 1 havia exigido um acordo que girava em torno de R$ 90 milhões por ano para que Monza continuasse recebendo as provas da categoria. Sem sucesso, o valor teve de cair para que as partes entrassem em acordo e com isso o Clube Italiano de Automobilismo pagará um total de R$ 247 milhões pelos três anos de contrato.

