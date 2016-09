Durante programa de dança, Lochte é agredido e xingado por espectadores

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

This crap is getting old! I love u @ryanlochte and respect you putting yourself out there, you are one of a kind!! … #respect Um vídeo publicado por Ed Moses (@eddiemoses) em Set 12, 2016 às 7:14 PDT

Após protagonizar a maior polêmica dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Ryan Lochte foi agredido neste domingo nos Estados Unidos enquanto participava do programa “Dançando com as Estrelas”, do canal ABC.

Sam Sododeh, de 48 anos, e Barzeen Soroudi, de 40, entraram na área dos competidores e partiram para cima do nadador e sua parceira de dança, Cheryl Burke, após a apresentação do casal. Ambos foram derrubados pelos seguranças, mas antes mostraram camisetas com o nome de Lochte circulados por um sinal de proibido.

Além dos agressores, um grupo de mulheres também vestindo a camiseta de protesto levantaram na plateia e entoaram ofensas a Lochte. Todas foram retiradas por pessoas da equipe. Medalhista olímpico da natação, Ed Moses acompanhava o programa e postou vídeos dos acontecimentos.

“Essa porcaria já está ficando velha. Eu te amo Ryan Lochte e respeito sua coragem de se expor publicamente assim, você é ímpar”, comentou Moses sobre o companheiro de provas.

Mais tarde, a emissora ABC comunicou que tanto o nadador quanto a dançarina se mostraram “confusos, mas inalterados” com o acontecido. A cena dos agressores invadindo a área de competição foi rapidamente interrompida por um comercial.

“Estou bem. Muitos sentimentos passando pela minha cabeça agora. Um pouco magoado, sabe, eu vim aqui para fazer algo que não estou nada confortável a fazer e vim com um sorriso no rosto”, afirmou Lochte segundo informa o site Deadline Hollywood.

Lochte foi suspenso pelo Comitê Olímpico Estadunidense e pela Federação de Natação dos Estados Unidos por dez meses, período em que não poderá participar de nenhuma competição. Punição aconteceu depois do escândalo envolvendo Lochte e mais três nadadores com a Justiça Brasileira.

